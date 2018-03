Lavoro, Barbagallo: cordoglio Uil per vittime incidente Catania

Roma, 21 mar. - "La tragedia di Catania ci addolora tutti: la Uil si stringe al fianco del corpo nazionale dei vigili del fuoco, esprime il cordoglio ai familiari delle vittime e vicinanza ai feriti". Lo dice il segretario generale Carmelo Barbagallo.

"Ancora una volta, purtroppo, piangiamo lavoratori che perdono la vita nell`esercizio del loro dovere - aggiunge - la sicurezza sul lavoro deve diventare un impegno prioritario per tutti ed è per questo che abbiamo già deciso, che il primo maggio sarà dedicato al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tragedie come quella di Catania non devono più ripetersi".