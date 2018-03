Pd, Lumia: il cambiamento non ci costringe a stare sull'Aventino

Roma, 21 mar. - "Il Pd è chiamato a fare un cammino reale di rigenerazione progressista sul piano culturale, progettuale ed organizzativo. Richiederà tempo, coraggio e collegialità che verificheremo innanzitutto con Maurizio Martina, passo dopo passo. Ma questo non ci costringe affatto a stare sull`Aventino". Lo dice Giuseppe Lumia, senatore uscente ed esponente dell`Area Emiliano.

"Più passano i giorni - aggiunge - più le scadenze istituzionali incalzano, come le elezioni dei presidenti di Camera e Senato, più si comprende che isolarsi è un errore che aggrava le difficoltà e rischia di compromettere il futuro del Pd. È evidente oramai che non siamo più solo noi dell`Area Emiliano a sostenere la necessità di un confronto serio e serrato con i vari gruppi parlamentari, alla luce del sole, sulle varie scadenze istituzionali, chiamando sul tema del governo i 5 Stelle a svelare le reali intenzioni di programma e di profilo che intendono dare alla loro proposta".

"Capire se è un bluff o no - conclude - è decisivo per fondare una solida decisione sulla scelta eventuale di condividere e in che forma un`esperienza di governo, valutando così anche la necessità di coinvolgere con un referendum la base stessa del Pd".