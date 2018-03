Corrado: riaprire Navigli a Milano? Prima si pensi al quotidiano

Milano, 21 mar. - "In questi giorni tutti i milanesi stanno ascoltando le pompose dichiarazioni del Sindaco sulla riapertura dei Navigli e sulle ingenti somme necessarie (oltre 400 milioni dei quali 150 già 'trovati' dal Comune di Milano) solo per dare inizio alla prima fase del progetto. Tutto bellissimo! Forse però questa Giunta, invece di cercare in ogni modo di sviare l'attenzione dei cittadini dalla pessima gestione della città, dovrebbe pensare di meno ai progetti faraonici e di più alla quotidianità". E' quanto ha dichiarato il capogruppo M5S al Comune di Milano, Gianluca Corrado, aggiungendo che "ad esempio si può iniziare dalla verifica dell`opera dei propri fornitori: in questi giorni, infatti, intere vie asfaltate pochi mesi or sono (tra tutte corso di Porta Vittoria) si sono letteralmente sgretolate, con formazione di vere e proprie voragini tra le quali, cittadini e mezzi pubblici, sono costretti a muoversi".

"Abbiamo chiesto qualche giorno fa in Consiglio chi ha fatto i collaudi, come viene verificata la qualità dei lavori, se queste ditte siano già state retribuite e se sia stata contestata l`inidoneità delle opere eseguite, ma tutto tace" ha continuato Corrado, aggiungendo che "siamo per il progresso, per lo sviluppo sostenibile e per la crescita, non ci dispiace nessun bel progetto ma ogni amministrazione, prima di sognare e paventare gestioni quantomeno allegre dei soldi pubblici, avrebbe il preciso dovere di assicurare che i servizi essenziali siano forniti in maniera dignitosa. Qui ormai siamo all`apoteosi, speriamo lo si comprenda, e non sia necessario magari un intervento della magistratura contabile".