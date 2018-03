New York, 21 mar. - È stato identificato il presunto colpevole di una serie di attentati compiuti con pacchi esplosivi a Austin, in Texas, negli Stati Uniti: si chiamava Mark Anthony Conditt, era bianco e aveva 24 anni. L'uomo, finito con la sua vettura in un fosso mentre provava a fuggire dalle forze speciali, ha fatto esplodere due ordigni che aveva con sé. Le autorità non escludono che possa aver agito con dei complici.