Granarolo: utile 2017 dimezzato a 10,1 milioni, cedola 0,08 euro

Roma, 21 mar. - La Granarolo archivia il 2017 con un utile netto di 10,1 milioni, dimezzato rispetto ai 22,6 milioni dell'anno prima. Lo comunica la società bolognese dopo il consiglio di amministrazione sul bilancio annuale. Il cda ha deciso di proporre all'assemblea degli azionisti, convocata per il 27 aprile, la distribuzione di un dividendo di 6,5 milioni, pari a 0,08 euro per azione.

Il fatturato del 2017, aggiunge la Granarolo, è stato pari a 1,273 miliardi, in crescita del 7,8% rispetto al 2016. L'aumento "deriva dal consolidamento delle vendite delle società acquisite nel corso del 2017". La posizione finanziaria netta invece si è attestata a 137,5 milioni, in crescita di 49,9 milioni. Un incremento "dovuto prevalentemente al finanziamento delle acquisizioni e degli investimenti anche dedicati all'innovazione di prodotto per intercettare nuovi target di consumatori".