Kosovo, lacrimogeni in parlamento durante ratifica trattato -2

Pristina, 21 mar. - "E' una delle questioni più importanti per il Paese. Votare per la ratifica non mette in pericolo il territorio del Kosovo", ha affermato oggi davanti ai deputati il Primo ministro Ramush Haradinaj che, prima del suo arrivo al potere, era contrario al trattato.

Il Parlamento montenegrino lo ha ratificato ne dicembre 2015, ma in Kosovo i successivi governi non sono mai riusciti a riunire una maggioranza. Il leader di Vetevendosje, Albin Kurti, ha proposto nel corso del dibattito di far sapere al Montenegro che il "Kosovo non accetta l'accordo" e di chiedere la convocazione di "una conferenza internazionale per una nuova demarcazione" delle frontiere.