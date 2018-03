Africa, 44 Paesi siglano accordo per Zona di libero scambio

Kigali, 21 mar. - Quarantaquattro paesi africani hanno sottoscritto oggi a Kigali l'accordo per creare una zona di libero scambio continentale, ritenuta essenziale allo sviluppo economico dell'Africa.

"L'accordo per creare la Zona di libero scambio continentale africana (Cfta) è stato firmato da 44 Paesi", ha annunciato il presidente della Commissione dell'Unione africana (Ua), Moussa Faki, al termine del vertice iniziato sabato scorso nella capitale ruandese.

L'accordo arriva dopo due anni di negoziati. Ora i singoli paesi dovranno ratificarlo a livello nazionale ed entrerà in vigore nell'arco di sei mesi. Al momento non è ancora disponibile la lista dei Paesi che non hanno firmato l'intesa. Assente al vertice la Nigeria, con il presidente Muhammadu Buhari che ha chiesto più tempo per consultazioni a livello nazionale. La Nigeria è uno dei più grandi mercati africani e imprenditori e sindacati hanno sollevato dubbi sul progetto.

"Alcuni Paesi hanno delle riserve e non hanno concluso le consultazioni a livello nazionale - ha detto il Commissario Ua per il Commercio e l'industria, Albert Muchanga - ma avremo un altro summit in Mauritania a luglio dove ci aspettiamo che firmino i paesi che hanno riserve".