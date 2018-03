Abn Ambro sceglie SIA per accedere agli instant payment

Roma, 21 mar. - SIA ha vinto il bando di gara per collegare ABN AMRO, una tra le maggiori banche olandesi, a RT1, l`infrastruttura pan-europea per gli instant payments di EBA Clearing.

Grazie a SIAnet, la rete in fibra ottica ad alta velocità e bassa latenza di oltre 170.000 chilometri di SIA, ABN AMRO è stata tra le prime ad introdurre gli instant payments.

A partire dal 21 novembre 2017, i clienti di ABN AMRO possono eseguire pagamenti istantanei fino a 15.000 euro in meno di 10 secondi, 24 ore su 24, 365 giorni l`anno, verso le altre banche aderenti agli instant payments. Nel corso del 2018 è prevista una crescita del numero dei partecipanti e conseguentemente dei volumi delle transazioni.

L`infrastruttura di rete SIAnet è progettata per rispondere ai requisiti specifici degli instant payments in termini di sicurezza, affidabilità, facilità di integrazione con qualsiasi ambiente applicativo e conformità con lo schema SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst), creato dall`European Payments Council.

"La vittoria del bando di gara di ABN AMRO rafforza ulteriormente il posizionamento di SIA a livello internazionale e conferma le nostre capacità tecnologiche a partire dai servizi innovativi di rete", ha commentato Cristina Astore, Direttore della Divisione International di SIA. "Continuiamo a investire nello sviluppo di soluzioni real-time disponibili 24 ore su 24 per consentire ai nostri clienti di sfruttare al meglio i nuovi servizi di instant payments".

Sandra Peute, Business developer per i SEPA Payments di ABN AMRO: "ABN AMRO è molto soddisfatta della qualità del servizio e dell`eccellenza operativa di SIA e crede in una crescita significativa dei pagamenti istantanei in Europa".