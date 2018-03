In Senato si sono registrati più di 170 eletti in tre giorni

Roma, 21 mar. - Sono più di 170 i senatori che si sono registrati, fino a questo momento, a Palazzo Madama per la nuova legislatura. Tra gli altri, stamani, sono arrivati Andrea Marcucci, dato come possibile nuovo capogruppo del Pd, ed Emanuele Dessì (M5s), finito in mezzo alle polemiche per il caso dell'affitto di un appartamento a 7 euro al mese.

Ancora non si sono registrati Matteo Renzi (dovrebbe farlo vanerdì mattina) e Matteo Salvini, atteso oggi a Palazzo Madama per l'assemblea degli eletti della Lega.

Per effettuare la registrazione i senatori hanno tempo fino a sabato.