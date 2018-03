Gentiloni: combattere mafie con tutte le forze, sfida da vincere

Roma, 21 mar. - "Garantire sicurezza e legalità è la sfida che l'Italia deve vincere, attraverso l'impegno incessante delle istituzioni e lavorando spalla a spalla con la società civile, in nome dei comuni valori costituzionali". E' quanto scrive il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, in un messaggio inviato a don Luigi Ciotti, in occasione della 'Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie'.

"Dalla città di Foggia e dai numerosi altri luoghi nei quali, in Italia e all'estero, saranno ricordati i nomi delle oltre 950 vittime innocenti delle mafie e ascoltate le testimonianze dei familiari - aggiunge - arriverà un forte messaggio di memoria e speranza. Questa giornata, grazie all'impegno di Libera, è ormai da più di vent'anni un'occasione per ribadire che la ferocia delle mafie non va mai sottovalutata ma combattuta con tutte le nostre forze e senza lasciare indietro alcun territorio".