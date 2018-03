Gasparri (Fi): da Pm Zucca accuse intollerabili contro polizia

Roma, 21 mar. - "Quella del pm Zucca non è stata una semplice provocazione. È stata una gravissima e intollerabile accusa ai vertici della polizia e una offesa infamante verso tutti coloro che si adoperano per la nostra sicurezza pagando spesso un prezzo altissimo". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri di Forza Italia.

"Il caso Regeni - aggiunge - ha scosso tutta l'Italia. Ci sono indagini in corso indispensabili per capire soprattutto chi e perché abbia mandato in maniera irresponsabile Giulio Regeni in Egitto. Ma accostare questo drammatico caso a quanto accaduto al G8 di Genova è una follia, oltre che irrispettoso nei confronti di un giovane italiano brutalmente ucciso per cause ancora tutte da chiarire, e sulle quali vogliamo la verità, ed un oltraggio ai tantissimi agenti di polizia che hanno dato la vita per la nostra sicurezza. Bene ha fatto il pg della Cassazione ad avviare accertamenti sulle dichiarazioni di Zucca. I nostri uomini e le nostre donne in divisa meritano rispetto, non parole disonorevoli che ci auguriamo vengano condannate da tutti".