Banche, Patuelli: norme per stabilità non appesantiscano... -2

Milano, 21 mar. - "C'è la preoccupazione - ha spiegato Patuelli ai giornalisti al termine della riunione delll'esecutivo - del peso di queste nuove normative, tutte, ancorché disallineate e non completate, nei confronti delle imprese in Italia in genere e soprattutto delle Pmi. Perché chiaramente più si rendono rigide le normative europee sugli Npl più chi le deve applicare porrà in essere degli adempimenti di cui risentiranno le imprese in genere e soprattutto le piccole e medie imprese".

"Noi - ha proseguito il presidente dell'Abi - come Abi avanzeremo delle proposte per cercare di limitare il più possibile questi rischi nei rapporti di credito con le imprese italiane nello sviluppo del dibattito nel Trilogo (Parlamento europeo, Consiglio dell'Ue e Commissione Ue), a cominciare dal Parlamento europeo".

"La stabilità bancaria è assolutamente un valore - ha concluso Patuelli - però la ripresa non ne deve soffrire. Quindi noi dobbiamo guardare a ulteriori miglioramenti a queste normative, che non sono completate e che sono in fieri".