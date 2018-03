Mosca a Londra: uscite da vostra russofobia e mentalità insulare

Mosca, 21 mar. - La Russia ha invitato oggi il Regno unito a rompere con la "russofobia" e la sua "mentalità insulare", in un incontro organizzato dalla diplomazia russa per presentare il proprio punto di vista sull'avvelenamento dell'ex spia russa Sergey Skripal in Inghilterra.

Interpellato da un esponente britannico sui potenziali programmi di armi chimiche russe, il principale diplomatico russo Vladimir Ermakov ha risposto: "Uscite dalla vostra russofobia, la vostra mentalità insulare (...) Provo vergogna per voi".