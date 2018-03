Commissione Ue propone nuove norme per tassare attività... -2

Bruxelles, 21 mar. - Negli ultimi anni si è assistito, afferma la Commissione in una nota, a una forte espansione delle imprese digitali, come gli operatori di social media, le piattaforme di collaborazione e i fornitori di contenuti online. Ma le normative fiscali attuali degli Stati membri non sono state elaborate per queste imprese, che sono globali, virtuali o caratterizzate da una presenza fisica minima o inesistente. Il cambiamento è stato radicale: attualmente nove delle 20 società più importanti al mondo per capitalizzazione di mercato sono digitali, rispetto a una su 20 dieci anni fa.

Secondo la Commissione, occorre che anche le imprese digitali contribuiscano con la loro giusta quota di tasse. Esiste un rischio reale per le entrate pubbliche degli Stati membri, visto che, sottolinea l'Esecutivo comunitario, "attualmente le imprese digitali sono soggette a un'aliquota fiscale media effettiva pari alla metà di quella dell'economia tradizionale nell'Ue".

Le proposte, trattandosi di materia fiscale, dovranno essere approvate all'unanimità dagli Stati membri. E qui c'è il maggiore scoglio per l'iniziativa, visto che, nonostante il sostegno degli Stati membri maggiori, diversi altri paesi (Irlanda, Lussemburgo, Malta, Olanda, Danimarca, Cipro) sono contrari.