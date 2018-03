Sixth Continent: 100mila euro al giorno fatturato Italia

Milano, 21 mar. - Un fatturato giornaliero di circa 100mila euro, in crescita del del 30% ogni mese e un aumento del i risultati del primo trimestre che segna un aumento del +400% rispetto al venduto del primo trimestre dello scorso anno: sono i risultati annunciati da Sixth Continent (SXC), la piattaforma digitale basata su una innovativa formula di credit back e profit saring, relativi ai primi tre mesi del 2018.

Gli ottimi risultati di vendite e crescita della community - ottenuti anche grazie ai recenti investimenti pubblicitari che hanno portato il brand in tv - confermano la road map della casa madre americana SixthContinent Inc., con sede a San Francisco, intenzionata a diventare Public Company entro il 2020. Per il raggiungimento di questo obiettivo è in programma un riassetto organizzativo che vedrà presto l'ingresso in SXC di alcuni Fondi con i quali sono già stati siglati accordi preliminari, mentre sono già in corso con la consulenza di società internazionali di head hunting le selezioni di nuovi manager di alto profilo che andranno a potenziare i Board della società americana e di quella europea che ha sede a Milano.

In particolare sono al momento ricercate figure professionali di alto livello come un CFO che abbia già seguito un'IPO a New York, un Direttore Marketing preferibilmente proveniente da una grande piattaforma web globale e un Chairman con profilo internazionale in settori affini a SXC, per affiancare l'attuale CEO Francesca Roveda.

La società europea ha comunicato ufficialmente durante l'ultima riunione soci che nel corso dell'anno effettuerà un importante aumento di capitale e trasformerà la forma societaria in SPA, istituendo organi di verifica esterni ed indipendenti. Oltre al board, anche l'assetto societario muterà, portando il Fondatore Fabrizio Politi in ragione dei nuovi investimenti di capitale ad una quota minoritaria, inferiore al 15%. (nella foto: Fabrizio Politi, fondatore di Sixth Continent)