Riad ritira dalle scuole libri ispirati da Fratelli Musulmani

Roma, 21 mar. - Arabia Saudita sta per togliere dalle scuole del regno i libri di testo ispirati all'ideologia dei Fratelli Musulmani e intende licenziare gli insegnanti che sono in sintonia con l'antica congrega musulmana nata in Egitto e messa fuori legge dalle autorità di Riad. Lo ha annunciato il ministero dell'Istruzione.

Il governo "combatterà le ideologie estremiste, rivedendo curricula e libri di testo per assicurarsi che non vengano influenzati dai Fratelli musulmani interdetti", come ha dichiarato oggi il ministro Ahmed ben Mohammed al-Issa. (Segue)