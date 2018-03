Difesa, generale Graziano in visita in Bosnia Erzegovina -3

Roma, 21 mar. - "Tale sostegno", secondo il generale italiano, "rappresenta anche prova di quanto la nostra politica di 'Open Door' supporti ed aiuti questi processi che hanno come fine ultimo la stabilizzazione di un nazione centrale per l'Europa. In questa fase del processo è fondamentale che entrambi i Paesi consolidino ed incrementino i rapporti bilaterali e la cooperazione, a similitudine di quanto già in atto in alcune missioni internazionali dove operiamo fianco a fianco".

Proprio a riguardo delle missioni internazionali, Graziano ha quindi espresso il proprio "apprezzamento per l`impegno profuso dalle forze armate bosniache". "In questo momenti abbiamo 7000 militari italiani in paesi lontani e saremo onorati di poter continuare a cooperare con la Bosnia", ha aggiunto.(Segue)