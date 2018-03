Difesa, generale Graziano in visita in Bosnia Erzegovina -2

Roma, 21 mar. - Il generale Graziano, dopo essersi intrattenuto con l`ambasciatore d`Italia, Nicola Minasi, ha poi proseguito la sua visita con una serie di incontri istituzionali con le autorità locali.

Il capo di Stato Maggiore della Difesa bosniaca, generale Senad Mašovic, ha inteso sottolineare che "questa visita è particolarmente importante non solo dal punto di vista militare, ma anche dal punto di vista delle relazioni bilaterali tra i nostri Paesi". "La Bosnia Erzegovina", ha detto, "rappresenta per l'Italia una regione di alto interesse strategico, come tutta l'area dei Balcani Occidentali, oltre ad esserci una lunga tradizione di collaborazione tra i nostri paesi, che affonda le sue radici nella storia".

Da parte sua, il generale Graziano ha avuto modo di evidenziare durante i colloqui anche le attuali minacce globali, affermando che "dal punto di vista strategico e militare siamo impegnati su due archi di crisi e instabilità uno a sud, che dal Medio Oriente investe la sponda nordafricana e la fascia sub-sahariana ed uno ad Est, che dal Baltico abbraccia il Mar Nero e il Mediterraneo Orientale". "La stabilità dei Balcani occidentali", ha commentato Graziano, "è fondamentale per l'Europa, proprio per questo l'Italia supporta la cooperazione tra Ue e Nato ed è pronta ad offrire l'assistenza necessaria per sviluppare e completare il percorso di trasformazione che la Bosnia Erzegovina ha intrapreso". (Segue)