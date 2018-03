Difesa, generale Graziano in visita in Bosnia Erzegovina

Roma, 21 mar. - Il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Claudio Graziano ha incontrato oggi, nell`ambito della sua visita ufficiale in Bosnia Erzegovina, il comandante della missione Eufor "Althea", generale Anton Waldner, da cui ha ricevuto un aggiornamento operativo riguardante la missione dell`Unione Europea.

Il capo di Stato Maggiore, si legge in una nota, ha quindi avuto la possibilità di rivolgere un saluto ai militari italiani impiegati in Bosnia, a cui ha espresso il proprio apprezzamento per il contributo, altamente qualificato e professionale, che stanno fornendo a questa missione di primaria importanza per la normalizzazione e la sicurezza nei Balcani.

La missione Eufor "Althea" opera in Bosnia Erzegovina dal 2004 per conto dell`Unione Europea, quando subentrò alla missione Nato "Sfor" con il compito di controllare l`applicazione degli accordi di Dayton in un`ottica di progressiva cessione di responsabilità alle autorità locali. Le forze armate italiane sono presenti in Bosnia dal dicembre 1995 ed in questi 15 anni hanno notevolmente contribuito con il loro operato alla rinascita di questo Paese, oggi in cammino verso l`integrazione euro-atlantica.(Segue)