Siria, Merkel: situazione ad Afrin è "inaccettabile" -2

Damasco, 21 mar. - "Nonostante tutti i legittimi interessi della Turchia riguardo alla propria sicurezza ciò che sta accadendo ad Afrin, dove migliaia di civili sono vittime di persecuzioni, in pericolo di vita o costretti a fuggire, è inaccettabile e lo condanniamo con la massima fermezza", ha ribadito Merkel.

La Cancelliera ha poi sottolineato come il conflitto siriano richieda una soluzione "politica" così come un'adeguata risposta umanitaria, e le offensive attualmente in atto non facciano che esacerbare la situazione disperata della popolazione civile: "Stiamo vedendo ad esempio quanto sia orribile ciò che accede nella Ghouta orientale: condanniamo questi bombardamenti da parte del regime di Assad, ma anche la Russia che assiste senza fare nulla".