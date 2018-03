Siria, affaire colosso cemento francese: tra dipendenti vittime Isis -3

Roma, 21 mar. - Sei ex dirigenti di Lafarge sono stati successivamente incriminati. Interpellata da AFP su entrambi i casi, LafargeHolcim, nata dalla fusione di Lafarge e del gruppo svizzero Holcim nel 2015, ha detto di non essere a conoscenza do "nessun collaboratore di Lafarge Siria scomparso dopo un sequestro di persona".

Lafarge, che ha acquistato l'impianto in Siria nel 2008, ha investito circa 680 milioni di euro. Lo stabilimento ha smesso di funzionare nel settembre del 2014, quando è stato presodall'Isis. Molti degli ultimi dipendenti locali presenti quel giorno hanno detto che sono fuggiti poco prima dell'arrivo dei jihadisti.