Siria, affaire colosso cemento francese: tra dipendenti vittime Isis -2

Roma, 21 mar. - Nel 2013, un altro dipendente di Lafarge, Abdul al-Homada, scomparso ad Aleppo, (150 chilometri a Ovest dell'impianto) dove era andato a riscuotere il suo stipendio pagato da Lafarge presso una banca locale, come a suo tempo hanno ha detto quattro dei suoi colleghi. Secondo molti di loro, è stato probabilmente ucciso da allora.

A novembre 2016, 11 ex dipendenti e l'Associazione francese Sherpa avevano sporto denuncia contro la filiale siriana, la Lafarge Cement Siria (LCS), accusando diversi dirigenti di "finanziamento del terrorismo" e di avere "deliberatamente messo in pericolo la vita degli altri ", in particolare tra il 2012 e il 2014. (Segue)