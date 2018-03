L'ottavo World Water Forum riunisce leader mondiali -8

Roma, 21 mar. - La Giornata Mondiale dell'Acqua 2018 mette in evidenza le "soluzioni naturali' alle sfide attuali, spesso esacerbate dai cambiamenti climatici, dai disastri ambientali e dall'incremento demografico. Il World Water Forum vuole dimostrare ai leader mondiali che una combinazione delle infrastrutture esistenti, delle realtà geografiche di un territorio e delle sue risorse naturali, e di finanziamenti adeguati porteranno a una migliore gestione dell'acqua. Per ogni dollaro investito in acqua e servizi igienico-sanitari, il guadagno economico in termini di spese sanitarie evitate e produttività è di 4 dollari.

Attraverso il World Water Forum, il Consiglio Mondiale dell`Acqua invita tutti i governi a dare priorità al tema dell'acqua e stanziare più fondi in infrastrutture idriche sostenibili polifunzionali per garantire l'acqua sicura a livello universale e permetterne diversi utilizzi, per esempio in ambito alimentare ed energetico, senza perdere di vista la salvaguardia dell'ambiente. Non è più possibile permettere che nel ventunesimo secolo l'80% dei paesi nel mondo denuncino mancanza di fondi per soddisfare il fabbisogno nazionale di acqua potabile. Sono necessari innovazione e il rinnovo degli impegni presi, poiché, considerati i costi di operazione e manutenzione, i finanziamenti devono triplicare fino alla cifra di 90 miliardi di euro all'anno per raggiungere l'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile dell'ONU numero 6.(Segue)