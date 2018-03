L'ottavo World Water Forum riunisce leader mondiali -7

Roma, 21 mar. - Nel mondo, i problemi più urgenti che interessano l'acqua hanno più a che vedere con la sua qualità, non quantità. Per molti si tratta di una questione di vita o di morte: 660 milioni di persone non hanno accesso a fonti di acqua potabile sicura e 2,4 miliardi non dispongono di servizi igienico-sanitari adeguati.

Nello specifico, l'assoluta mancanza di igiene è una delle principali cause di mortalità e malattia nel mondo; nel 2016, l'8% dei bambini sotto i cinque anni sono morti per diarrea, spesso causata da acqua contaminata. La maggior parte delle persone senza accesso a servizi igienico-sanitari adeguati vivono in Asia, nell'Africa subsahariana, in America Latina e ai Caraibi. Le più colpite dai problemi legati all'acqua e ai servizi igienico-sanitari sono le donne, che si dedicano per circa 200 milioni di ore al giorno alla raccolta dell'acqua. (Segue)