L'ottavo World Water Forum riunisce leader mondiali -6

Roma, 21 mar. - Senza acqua, non c'è vita, non c'è cibo. non c'è sviluppo. Al World Water Forum, nel segno della condivisione dell'acqua espressa nel titolo "Sharing Water', con cui si desidera sottolineare la capacità di questa risorsa di unire comunità e abbattere barriere, i decision maker di tutto il mondo si riuniranno per discutere ed offrire consigli per garantire un futuro con acqua sicura.

"I governi devono mettere la sicurezza idrica al centro delle strategie di sviluppo nazionale in tutti i settori, coinvolgendo i vari stakeholder. L'esperienza dimostra che non possiamo raggiungere una gestione sostenibile delle risorse idriche senza coinvolgere gli attori di vari settori, dall'energia alla produzione alimentare fino ai servizi igienico-sanitari", ha dichiarato il Presidente del Consiglio Mondiale dell`Acqua Benedito Braga alla cerimonia d'apertura dell'ottavo World Water Forum.(Segue)