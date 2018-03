L'ottavo World Water Forum riunisce leader mondiali -5

Roma, 21 mar. - Il World Water Forum, a cui partecipano 300 enti locali e regionali, 200 parlamentari e 100 delegazioni ufficiali, presenta anche un'occasione imperdibile in cui vari organismi da tutto il mondo potranno condividere le loro conoscenze e sviluppare strategie per affrontare varie questioni, dalla lotta ai cambiamenti climatici alla scarsità idrica. Entro il 2025, metà della popolazione mondiale vivrà in aree soggette a stress idrico, che si presenterà sotto forma di siccità, alluvioni e altri fenomeni critici che già interessano varie regioni, tra cui Città del Capo in Sudafrica o San Paolo in Brasile.

La maggiore fonte di approvvigionamento idrico della metropoli brasiliana, la riserva Cantareria, è recentemente scesa al 5% della sua capacità massima, l'equivalente di un mese di fornitura, e questo nonostante il Brasile accolga nel suo territorio la più grande riserva di acqua dolce al mondo, ovvero il 12% del fabbisogno mondiale.(Segue)