L'ottavo World Water Forum riunisce leader mondiali -3

Roma, 21 mar. - Il primo World Water Forum si tenne in Marocco nel 1997. Tra i vari successi, il Forum a cadenza triennale ha svolto un ruolo cruciale nel sensibilizzare il mondo sul tema dell'accesso all'acqua come diritto umano, fino ad arrivare al riconoscimento di questo diritto da parte delle Nazioni Unite nel 2010, in seguito al sesto World Water Forum di Istanbul in cui si difese strenuamente la natura fondamentale di questo principio.

Inoltre, il World Water Forum e il suo fondatore, il Consiglio Mondiale dell`Acqua, hanno giocato un ruolo di primo piano nell'arrivare al riconoscimento dell'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile (SDG) numero 6, che garantisce l'accesso all'acqua sicura e a servizi igienico-sanitari per tutti. La data di scadenza fissata nel 2015 dalle Nazioni Unite per il raggiungimento di questo obiettivo è il 2030. (Segue)