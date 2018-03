L'ottavo World Water Forum riunisce leader mondiali -2

Roma, 21 mar. - Oltre 1.500 giornalisti e 12 capi di stato, tra cui il presidente del Brasile Michel Temer, il presidente dell'Ungheria János Áder, il presidente del Senegal Macky Sall, il primo ministro della Corea del Sud Lee Nak-yeon, e Sua Altezza Imperiale il Principe Ereditario del Giappone, oltre a vari amministratori delegati di aziende Fortune 500, si incontrano nella capitale brasiliana per partecipare ai 17 panel di alto livello e ad oltre 300 sessioni, in cui si traccerà il futuro della sicurezza idrica per i prossimi tre anni.

Alle sessioni, che si sono concentrate su varie aree di interesse tra cui la politica, la cittadinanza, le regioni, la sostenibilità, e hanno incluso sessioni tematiche e speciali, hanno partecipato oltre 20.000 persone da 170 paesi, che si sono riunite nei 90.000 m² di spazi dedicat al Forum per cercare soluzioni alle sfide che tutto il mondo sta affrontando per garantire l'acqua sicura a livello universale.(Segue)