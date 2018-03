L'ottavo World Water Forum riunisce leader mondiali

Roma, 21 mar. - Più di 840 milioni di persone in tutto il mondo, ovvero una persona su nove, non hanno accesso alla fornitura base di acqua potabile, e 2,3 miliardi, ovvero una persona su tre, non hanno accesso ai servizi igienici. "Nel mondo ci sono più persone con un cellulare che con un bagno', ha spiegato l'attore Matt Damon, come si legge in un comunicato diffuso dal Consiglio Mondiale dell'Acqua.

Nello sforzo globale di evitare crisi idriche diffuse e di migliorare l'accesso all'acqua potabile sicura e a servizi igienico-sanitari adeguati, il Consiglio Mondiale dell`Acqua ha organizzato l'ottava edizione del World Water Forum, che si sta tenendo a Brasilia dal 18 fino al 23 marzo, in concomitanza con la Giornata Mondiale dell'Acqua.(Segue)