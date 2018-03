Texas, suicida il sospettato per i pacchi bomba: bianco, 24... -2

New York, 21 mar. - La polizia ha voluto mettere in allerta la cittadinanza, affermando che altri esplosivi potrebbero essere stati sistemati in altre parti della città. "Dobbiamo restare vigili", ha detto il capo della polizia di Austin, "non sappiamo dove il sospettato sia stato nelle ultime 24 ore". Su Twitter, il presidente Donald Trump si è congratulato con le forze dell'ordine: "Ottimo lavoro".

Il primo attacco risale al 2 marzo, quando un pacco bomba è esploso davanti a una casa, uccidendo Anthony Stephan House, 39 anni; dieci giorni dopo, altri due pacchi sono esplosi di fronte ad altrettante case: uno di questi ha ucciso un ragazzo di 17 anni. Poi, altre due esplosioni: una di fronte a un'abitazione, l'altra - ieri - in un centro di smistamento della FedEx a Schertz, sempre in Texas, dove poi è stato trovato un pacco inesploso.