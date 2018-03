Rinnovabili, Gse: incentivi 2017 in bolletta scesi a 12,5 miliardi

Roma, 21 mar. - Gli incentivi erogati alle fonti rinnovabili nel 2017 attraverso le bollette sono scesi a 12,5 miliardi di euro. È il dato rilevato dal Gestore dei servizi energetici nel rapporto sull'attività del 2017.

Il Gse nel solo settore elettrico ha distribuito l'anno scorso 14,2 miliardi di euro di incentivi recuperandone 1,7 dalla vendita di energia ritirata per un netto di incentivi in bolletta di 12,5 miliardi di euro contro i 14,4 del 2016.

Nel settore dell`efficienza energetica nel 2017 il Gse, a fronte di 5.695 richieste, ha riconosciuto 5,8 milioni di Certificati Bianchi, dei quali il 62% in ambito industriale e il 31% in ambito civile, consentendo così un risparmio di quasi 5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio. Per quanto riguarda la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e privati, con il Conto termico il Gse ha ricevuto 43.227 richieste, che corrispondono a circa 180 milioni di euro di incentivi, dei quali 62 milioni di euro relativi a interventi di efficienza energetica della pubblica amministrazione.