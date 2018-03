Ogni minuto un bambino muore per patologie legate all`acqua -4

Roma, 21 mar. - L`anno scorso, inoltre, sono stati registrati più di 131.200 casi di diarrea acuta e colera tra Etiopia, Somalia e Kenya.

"Gli effetti della siccità sui bambini sono devastanti e non si limitano ai rischi sanitari: nei paesi colpiti in modo più pesante da questo fenomeno, come la Somalia, il livello di stress al quale la popolazione è sottoposta accresce il rischio di violenza e abusi. L`esigenza di contribuire in ogni modo alla sussistenza della famiglia, inoltre, conduce spesso alla separazione di famiglie, allo sfruttamento dei minori e alla loro fuoriuscita dal sistema educativo. Il futuro di questi bambini, - quando saranno abbastanza fortunati da averne uno - potrebbe essere irrimediabilmente compromesso" ha concluso Daniela Fatarella.