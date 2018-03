Ogni minuto un bambino muore per patologie legate all`acqua -3

Roma, 21 mar. - "La mancanza d`acqua innesca un circolo vizioso per cui, tra fonti contaminate e servizi igienico-sanitari carenti, le probabilità di contrarre patologie potenzialmente letali per i più vulnerabili, come i bambini, aumentano pericolosamente" ha aggiunto Fatarella. "A questa catena di conseguenze negative si aggiungono ulteriori anelli nel caso della siccità, che è accompagnata da complicazioni quali l`insicurezza alimentare e, dunque, dalla diffusione di elevati livelli di malnutrizione".

Nell`Africa orientale, in particolare, la siccità, unita ai conflitti endemici dell`area, ha condotto nel 2017 alla peggiore carestia degli ultimi anni. L`impossibilità di coltivare e la morte del bestiame causate dalla mancanza d`acqua hanno portato a una gravissima insicurezza alimentare che ha colpito 21 milioni di persone in Somalia (1,2 milioni di bambini malnutriti), Etiopia (3 milioni di bambini e donne incinte o in allattamento malnutriti, dei quali 333.500 bambini affetti da malnutrizione grave acuta), Kenya (circa 483.000 bambini malnutriti) e Sud Sudan (1,8 milioni di bambini e donne incinte o in allattamento malnutriti). (Segue)