Ogni minuto un bambino muore per patologie legate all`acqua -2

Roma, 21 mar. - "Già oggi 159 milioni di persone raccolgono l`acqua da laghi, pozze, fiumi e entro il 2025 metà della popolazione mondiale vivrà in aree dove è scarsa. È necessario adoperarsi col massimo impegno per garantire a un più ampio numero di minori l`accesso a questa essenziale risorsa in condizioni di sicurezza e ai servizi igienico-sanitari di base: non possiamo accettare che ogni anno centinaia di migliaia di bambini muoiano per patologie facilmente prevenibili contratte per mezzo dell`acqua" ha dichiarato Daniela Fatarella, vice-direttrice generale di Save the Children.

Ai rischi connessi all`assunzione diretta di acqua contaminata (2 miliardi di persone fanno ricorso a fonti d`acqua contaminate) si aggiungono anche quelli legati al venir meno di quelle pratiche igieniche che, laddove l`acqua è molto scarsa, non sono considerate una priorità: di fronte alla poca disponibilità d`acqua, per esempio, è spesso considerato superfluo un gesto semplice come lavarsi le mani, che da solo può abbattere l`incidenza della diarrea infantile fino al 53% e quella della polmonite fino al 50%. (Segue)