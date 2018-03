Ogni minuto un bambino muore per patologie legate all`acqua

Roma, 21 mar. - Tra le principali cause di mortalità infantile vi sono malattie contratte attraverso l`acqua, uno scarso accesso a questa preziosa risorsa e servizi igienico-sanitari inadeguati. A denunciarlo, alla vigilia della Giornata mondiale dell`acqua, è Save the Children.

Se a livello globale quasi 1 persona su 3 (2,1 miliardi) non ha accesso ad acqua sicura e 1 su 9 ai servizi igienici, infatti, l`acqua contaminata - osserva l`Organizzazione internazionale che dal 1919 lotta per salvare la vita dei bambini e garantire loro un futuro - è uno dei maggiori vettori di malattie quali il colera, la dissenteria, il tifo, la poliomielite e la diarrea; solo quest`ultima provoca ogni giorno il decesso di circa 1.000 bambini sotto i 5 anni, 361.000 in un anno.(Segue)