La Polonia avverte l'Ue: su riforma Giustizia andremo avanti -3

Roma, 21 mar. - Czaputowicz ha quindi chiesto un "accesso paritario" al Fondo di difesa europeo, "per impedire ai maggiori Paesi con una grande industria della difesa di sfruttare al massimo le proposte della Commissione, mentre i paesi più piccoli potrebbero vedere il loro potenziale ridotto". Ricordando che la Germania è il "principale partner politico ed economico della Polonia nell'Ue", il ministro ha sostenuto di stare lavorando per risolvere le divergenze con Berlino, citando il progetto del gasdotto Nord Stream 2 e i risarcimenti di guerra. Per quanto riguarda i rapporti con la Russia, infine, la Polonia desidera mantenere un "dialogo politico" con Mosca, ma "senza ignorare la sua attuale politica aggressiva nei confronti dell'Occidente".

