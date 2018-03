La Polonia avverte l'Ue: su riforma Giustizia andremo avanti -2

Roma, 21 mar. - Se il ministro ha riaffermato l'impegno della Polonia per il suo posto all'interno dell'Ue - ricordando che l'87% dei polacchi è favorevole -, dall'altra parte ha dato alla presentazione del suo programma di politica estera un tono euroscettico. "La Commissione europea non è un super-governo né il Parlamento Ue un superparlamento, autorizzato a dare istruzioni ai governi e ai parlamenti nazionali", ha affermato il capo della diplomazia di Varsavia. Il ministro ha quindi denunciato il protezionismo che si esprime, secondo lui, nel progetto di direttiva sul lavoro delegato. "Non possiamo accettare le regole del gioco che rimuovono i nostri vantaggi competitivi in nome di principi imposti dai partner più potenti, mentre i loro benefici devono essere mantenuti", ha obiettato.

Agli occhi dei polacchi, la direttiva in questione colpirà duramente le società polacche che operano in Occidente, imponendo pesanti barriere burocratiche, in primo luogo agli autotrasportatori, obbligati a pagare i loro autisti al tasso del Paese servito, ma anche alle società di costruzione. Czaputowicz ha anche ritenuto che un'Unione a due velocità condurrebbe all'emarginazione di alcuni Paesi e alla creazione di una "Direttorio delle potenze". Il minsitro si è quindi pronunciato in favore di un budget europeo "ambizioso" nonostante la Brexit, proponendo di "rinunciare agli sconti" e di aumentare i contributi, incluso quello della Polonia.

