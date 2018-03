Mosca: caso Skripal, "attentato" o "messa in scena di Londra"

Roma, 21 mar. - L'avvelenamento dell'ex spia russa Sergey Skripal e della figlia Julia è stato un "attacco terroristico" da cui Londra non è riuscito a proteggere le vittime o una "messa in scena" delle autorità britanniche. "O le autorità britanniche non sono in grado di fornire protezione, diciamo così, contro questo tipo di attacchi terroristici, oppure esse hanno direttamente o indirettamente - non sto accusando nessuno di nulla - messo in scena un attacco contro un cittadino russo", ha detto il diplomatico russo Vladimir Ermakov all'incontro organizzato da Mosca con gli ambasciatori accreditati.

(fonte afp)