Banche, Abi: miglioramenti in Addendum Bce

Milano, 21 mar. - L'ultima versione dell'Addendum della Bce sugli Npl delle banche europee è migliorativa rispetto al testo precedente, ma occorre superare i disallineamenti tra i diversi livelli delle fonti normative in Europa. È in sintesi la valutazione espressa in una delibera unanime da parte del Comitato esecutivo dell'Abi in materia di Npl, che ha approvato un documento in seguito alla valutazione dell'analisi tecnico-giuridica presentata dal direttore generale, Giovanni Sabatini. Nel documento, l'Associazione bancaria italiana "constata i miglioramenti apportati al testo dell'Addendum alle linee guida della Bce sui crediti deteriorati".

In particolare, il Comitato esecutivo Abi "rileva come l'Addendum, nella versione resa pubblica il 15 marzo 2018, non impone obblighi generalizzati per le banche e non produce effetti giuridici obbligatori e pertanto non è una misura di primo pilastro". L'Addendum, rileva poi l'Abi, "fornisce una indicazione sulle aspettative della vigilanza europea circa le modalità con cui le banche valuteranno gli specifici rischi futuri a cui sono esposte". Il Comitato esecutivo evidenzia poi, peraltro, la "necessità che in sede applicativa siano chiariti i necessari raccordi tra quanto indicato dall'Addendum e l'applicazione dei principi contabili e gli obblighi di rendicontazione pubblica".

