Roma, 21 mar. - Inverte rotta Piazza Affari in linea con le altre principali borse europee e scivola in territorio negativo. L'indice Ftse Mib arretra dello 0,35% e performance analoga per il Ftse all share.

Sul listino sono scattate le vendite sul settore bancario. Tra i titoli principali Banco Bpm arretra del 2,15%, UniCredit dell'1,60% e Ubi dell'1,20%.

Restano ben comprate Fca e Pirelli che avanzano di circa l'1% mentre le migliorim performance sono di Tenaris e Stm che sfiorano l'1,50%.