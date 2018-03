Roma, 21 mar. - Al via a palazzo Grazioli il vertice dei leader del centrodestra. A discutere di presidenze delle Camerre ci sono: Silvio Berlusconi e Niccolò Ghedini per Forza Italia, Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti per la Lega, Giorgia Meloni e Ignazio La Russa per Fdi.

In precedenza il leader azzurro ha riunito lo stato maggiore di Fi, i capigruppo Renato Brunetta e Paolo Romani oltre a Gianni Letta, i quali hanno lasciato via del Plebiscito prima del vertice dei leader.