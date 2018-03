Web Tax, Boccia: 3% su ricavi? Ue fa come in Italia

Roma, 21 mar. - "La soluzione temporanea cui è arrivata la Commissione europea per far pagare le imposte alle multinazionali del web ricalca proprio la norma approvata in Italia nell`ultima legge di Bilancio: 3% sui ricavi delle Ott (Over the top)". Così Francesco Boccia, deputato Pd, autore della web tax oggi vigore in Italia commenta la decisione Ue.

"Quello illustrato oggi da Moscovici è, ovviamente, un primo passo - aggiunge Boccia, autore anche della prima webtax transitoria - in vista di una soluzione più organica che dovrà consentirci di omogenizzare il fisco in tutti i Paesi europei, anche se personalmente resto convinto che la strada maestra resta sempre e solo quella delle stesse imposte indirette e dell`obbligo per le Ott della stabile organizzazione nei paesi in cui fanno business".