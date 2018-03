Picierno (Pd): lotta a mafie impegno costante anche nuove Camere

Roma, 21 mar. - "Trasformare la memoria in impegno, non dimenticare l'esempio di chi ha perso ingiustamente la vita, chiedere giustizia e dignità per le famiglie e affermare con forza il rispetto della legalità è da sempre il modo che preferisco per salutare l'arrivo della Primavera". Con queste parole Pina Picierno, europarlamentare del Pd, ha voluto ricordare le vittime delle mafie nella giornata dedicata al loro ricordo.

"Un anno fa, con voto unanime alla Camera dei Deputati, è stata approvata la proposta di legge che istituisce e riconosce il 21 marzo quale Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie - ricorda Picierno - un voto importante che ha rappresentato un impegno simbolico nei confronti delle vittime delle mafie, e che tutti insieme dobbiamo trasformare in un impegno concreto contro ogni forma di criminalità organizzata. Spero - conclude l'esponente dem - che quella che ritengo da sempre una priorità diventi impegno costante anche del nuovo Parlamento".