Caso Skripal, Mosca: sostanza militare avrebbe fatto molte vittime

Roma, 21 mar. - L'uso di una sostanza militare nel tentativo di avvelenamento dell'ex spia russa Sergey Skripal e della figlia Julia in Inghilterra avrebbe fatto "molte vittime: è quanto hanno precisato oggi gli esperti di Mosca, per smentire un coinvolgimento della Russia e l'uso dell'agente nervino Novichok nel caso dell'ex agente segreto.

L'uso di un agente nervino militare per avvelenare l'ex spia russa Sergey Skripal a Salisbury, versione difesa da Londra, "avrebbe causato molte vittime", ha detto Vladimir Ermakov, un alto funzionario russo, durante l'incontro organizzato al ministero degli Esteri con gli ambasciatore dei paesi accreditati in Russia. "Qualsiasi sostanza tossica militare avrebbe causato più vittime sul luogo dell'avvelenamento. Ma a Salisbury non è stato affatto così", ha aggiunto Ermakov.

(fonte afp)