Mattarella: cinema è volano di immagine e qualità dell'Italia -3

Roma, 21 mar. - La cultura italiana, ha spiegato Mattarella, trova diffusione attraverso i numerosi linguaggi che la esprimono e la arricchiscono. "Il melodramma è un veicolo di diffusione straordinario. Mozart utilizzò la lingua italiana per sue opere. Per definizione l'italiano è la lingua della musica. La cultura italiana si esprime, ancora, attraverso le opere d'arte che dal Rinascimento hanno parlato all'Europa".

L'Italia, ha sottolineato, "è anche la sua letteratura, i suoi paesaggi; ed è il suo cinema: le nostre storie, i nostri autori, le professionalità così intense che lo caratterizzano, sono altrettanti elementi del nostro ruolo nella sempre più comune civiltà dei popoli. Il cinema è anche un vetrina e un volano dell'immagine e della qualità italiana. Sono ragioni ulteriori per considerarlo un bene comune, anzi un tesoro da valorizzare, un bene da promuovere perché attraverso di esso tutto il sistema-Paese può trarne beneficio".

Investire sul cinema italiano, ha detto Mattarella affrontando il tema dei fondi e delle possibilità di espansione del settore, vuol dire "fornire risorse certe e procedure trasparenti. Vuol dire migliorare le sale, attrezzarne di nuove, talvolta impedire che chiudano sale storiche. Investire sul cinema vuol dire anche consentire ad esso i canali e gli strumenti per raggiungere il pubblico. Non posso che auspicare, ancora una volta, insieme a voi, che nella programmazione televisiva venga garantito il giusto spazio alle produzioni e alle co-produzioni italiane. Sono state poste le premesse per dare maggior forza ai nostri prodotti e ora occorre dare attuazione alle nuove norme, e utilizzarle".

Le presenze in sala, nel 2017, hanno registrato una flessione. "Confido che questo risultato - ha rilevato il presidente -rappresenti una sfida: affidata anzitutto alla vostra libertà, alle vostre capacità creative, alle capacità organizzative delle produzioni".

"Abbiamo visto quanto sia importante anche il ruolo di supporto e di sostegno che la parte pubblica può fornire a un'industria di valore strategico per il Paese. Lo abbiamo visto, ad esempio - ha affermato Mattarella - nel rilancio di Cinecittà, che è parte importante della storia e dell'infrastruttura del cinema italiano, e che può svolgere una funzione propulsiva nel nuovo scenario, anche favorendo co-produzioni e consentendo a produzioni estere di lavorare con profitto nel nostro Paese".

Per il capo dello Stato "significativa è anche l'incidenza del vostro lavoro sul sentire comune, sul costume, sulla pubblica opinione. I vostri messaggi, come le emozioni che trasmettono i vostri film, giungono alle persone e compongono, insieme a tanti altri elementi, quell'impasto che anima la nostra quotidianità. Questo aggiunge una responsabilità alla vostra libertà. Siete personalità autorevoli, riconoscibili, le vostre parole sono ascoltate".