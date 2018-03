Mattarella: cinema è volano di immagine e qualità dell'Italia -2

Roma, 21 mar. - La nuova legge sul cinema, "nata da un proficuo dialogo in Parlamento e da un serio confronto con gli operatori del settore, è ora alla verifica dei fatti", ha detto Mattarella aggiungendo che "il varo dei decreti attuativi suscita aspettative positive, e può aiutare produttori, distributori, autori a reperire le risorse necessarie per realizzare nuovi progetti, superando anche quei criteri arbitrari che suscitavano perplessità e talvolta polemiche".

Molte delle norme stabilite dalla nuova legge sono storiche richieste del cinema, ha rilevato Mattarella augurandosi che ne "tragga beneficio il talento italiano, che l'industria cinematografica possa crescere nei diversi comparti professionali, che nuove leve entrino in campo, e che anche le produzioni indipendenti, le start up e le imprese più piccole possano trovare modo di realizzare i loro lavori e di presentarle al pubblico".

Di sicuro, sono state ancora le sue parole, "il dialogo tra operatori e istituzioni deve continuare. La legge sul cinema apre una strada sulla quale procedere ancora, con determinazione, senza passi indietro. Per quanto mi riguarda, vi sarà il mio impegno affinché la qualità italiana possa esprimersi sempre meglio e confrontarsi, con prestigio, in Europa e nel mondo".

È questo un obiettivo che "attiene all'immagine e al prestigio del nostro Paese. Abbiamo una storia molto ricca - ha ricordato - di cui siamo orgogliosi e che ci offre, con forza, ancora energia e ispirazione. Settant'anni fa, nell'anno in cui entrava in vigore la nostra Costituzione, arrivava nelle sale "Ladri di biciclette", capolavoro di Vittorio De Sica, poi insignito del premio Oscar. Sessant'anni fa, nel 1958, l'Oscar venne attribuito a Federico Fellini per "Le notti di Cabiria". Quarant'anni or sono, Ermanno Olmi vinceva la Palma d'Oro di Cannes per "L'albero degli zoccoli". L'opera di Giuseppe Tornatore, "Nuovo cinema paradiso" è del 1988, e sono trascorsi trent'anni. Poco meno di dieci anni dopo, "La vita è bella" di Roberto Benigni ha conquistato di nuovo un Oscar. È una storia che può, e deve continuare come dimostra, anche quest'anno, il film di Luca Guadagnino, "Chiamami col tuo nome", entrato tra i finalisti a Hollywood e premiato per la miglior sceneggiatura non originale".(Segue)