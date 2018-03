Mattarella: cinema è volano di immagine e qualità dell'Italia

Roma, 21 mar. - "Il cinema è un volano dell`immagine e della qualità italiana, un bene comune, un tesoro da valorizzare e promuovere». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla presentazione al Quirinale dei candidati ai Premi "David di Donatello" per l'anno 2018.

Il cinema, ha sostenuto Mattarella, "esprime e produce cultura. Ne rappresenta una grande leva, diffusa nel tessuto sociale, che ci aiuta a comprendere il nostro tempo, e che ci fa, talvolta, scoprire realtà dimenticate".

Questa edizione dei David, ha sottolineato, "è arricchita anche dal premio a Steven Spielberg. Nel suo straordinario percorso artistico è riuscito a esprimere il proprio talento nei generi più diversi. Lo ritengo un grande testimone di ciò che va detto sul cinema".

Il capo dello Stato, rivolgendosi alla platea di attori, registi, produttori, sceneggiatori ha ricordato che "tutti voi siete sfidati a cambiare le tecniche, a interpretare i nuovi gusti, a rispondere a domande inedite del mercato, a guidare una macchina industriale complessa, ma i vostri prodotti, la vostra originalità continuano a offrire molto alla società in un tempo in cui l'estrema velocità dei ritmi rischia talvolta di schiacciare la fantasia e produrre una pericolosa omologazione".

Mattarella ha spiegato che "nell'interdipendenza crescente con la tv, con il web, con le multiformi piattaforme, il cinema continua ad avere il suo specifico ruolo, e il suo profilo. Peraltro, molti di voi realizzano e progettano anche prodotti televisivi, talvolta di grande valore, in cui tecnica e cultura cinematografica si fondono con i linguaggi del piccolo schermo. I confini non sono più così netti come un tempo: ma anche questo, credo, debba essere inteso come un'opportunità". Certo, ha aggiunto, "occorre mettere a punto regole, assicurare al cinema condizioni di vivibilità, costruire opportunità di lavoro e di formazione per impedire che uno sviluppo squilibrato dei mercati tolga ossigeno all'industria del cinema e, quindi, anche alla creatività che essa sa esprimere".(Segue)