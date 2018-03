Milano, 21 mar. - Per la presidente della Camera, Laura Boldrini, "investire in ricerca" è "il modo di uscire dalla crisi perché i soldi investiti in ricerca non sono un lusso né uno spreco, ma quello che serve per uscire da un lungo tunnel" nel quale la luce che fa vedere l'uscita è ancora "troppo fioca". Lo ha detto durante la cerimonia di consegna delle borse di ricerca della Fondazione Veronesi, sua ultima uscita pubblica come terza carica dello Stato.