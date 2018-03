Bassetti ricorda Biagi e Moro: la Costituzione non è retorica

Roma, 21 mar. - "Attenzione: quelli sanciti dalla Costituzione non sono principi astratti, buoni per qualche declamazione retorica". Lo ha detto il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, concludendo il consiglio episcopale permanente iniziato lunedì. "Alte cariche dello Stato, come umili servitori, per questi valori hanno saputo dare la vita. Gli anniversari dell'uccisione di Marco Biagi, del rapimento di Aldo Moro e del barbaro omicidio dei cinque uomini della scorta ne sono segno eloquente".