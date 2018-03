Via libera da Commissione Ue a Bayer per acquisizione Monsanto

Bruxelles, 21 mar. - La Commissione europea ha deciso, oggi a Bruxelles, di dare un via libera, ma sottoposto a precise condizioni, all'acquisizione della Monsanto da parte della multinazionale della chimica tedesca Bayer.

"Abbiamo approvato il progetto di Bayer di acquisire Monsanto perché i rimedi accettati dalle parti, che valgono oltre 6 miliardi di euro, rispondono in pieno alle nostre preoccupazioni in termini di concorrenza", ha detto la commissaria Ue alla Concorrenza, Margrethe Vestager, durante una conferenza stampa a Bruxelles. "La nostra decisione - ha proseguito - garantisce vi sarà una concorrenza effettiva e innovazione nei mercati delle sementi, dei pesticidi e dell'agricoltura digitale anche dopo la fusione. In paricolare, abbiamo assicurato che il numero di attori globali che competono attivamente in questi mercati resterà lo stesso".

Le condizioni ("rimedi") accettate dalla Bayer riguardano soprattuto il disinvestimento della multinazionale tedesca in diversi settori in cui oggi è attiva.